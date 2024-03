Ônibus de cantor sertanejo capota em Minas Gerais

Um grave acidente envolvendo um ônibus que levava o cantor sertanejo Thiago Carvalho e toda a sua equipe, deixou pelo menos seis feridos, nesta quarta-feira (20). Os passageiros tiveram que sair do veículo através das janelas e precisaram ser encaminhados ao hospital. Já o cantor Thiago e sua esposa, por sorte não estavam no ônibus no momento do ocorrido, pois desceram em São Paulo, onde residem.

O ônibus tombou na Rodovia Fernão Dias, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Ao todo, havia 18 pessoas no veículo, entre músicos e equipe técnica. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

Contudo, a assessoria de Thiago Carvalho informou que o artista estava a caminho de Belo Horizonte. Eles retornavam de Telêmaco Borba (PR), onde o cantor se apresentou na última terça-feira (19). "A equipe do cantor seguia para Belo Horizonte/BH, vindo de Telêmaco Borba/PR onde Thiago Carvalho fez show na noite de ontem, 19. Thiago e sua esposa também viajavam no mesmo veículo, mas desceram em São Paulo, onde residem", disseram em nota.

O cantor e a esposa viajaram no mesmo ônibus, mas desceram antes do acidente. A assessoria informou que entre os feridos, nenhum está em estado grave. Alguns colaboradores foram encaminhados a unidade hospitalar apenas para exames de rotina e passam bem.

Thiago Carvalho é natural de Belo Horizonte e começou a carreira fazendo shows em bares, com voz e violão. Não demorou muito para começar a fazer sucesso e ser convidado para agendas e apresentações maiores.

Acidente com ônibus do cantor Thiago Carvalho deixa feridos na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Pouso Alegre (MG) pic.twitter.com/vTtAQ9n8R9 — Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) March 20, 2024