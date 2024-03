BBB 24: Big Boss detona Beatriz e sister leva punição de 500 estalecas

Após Sabrina Sato ser derrubada por Beatriz Reis, durante visita à casa do “BBB 24”, nesta quarta-feira (20), a produção do programa deu uma bronca na sister e retirou 500 estalecas de Bia. Já Alane, que também participou do abraço que ocasionou a queda da apresentadora, perdeu 200.

No aviso, a produção explicou. “Atenção senhores! Atenção, dona Beatriz, principalmente, dona Beatriz pelas atitudes. Quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes e a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas”.

Ainda durante a bronca, os participantes foram alertados de que poderiam ter causado um acidente. “A senhora poderia ter machucado. Repito, não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave, 500 estalecas. Dona Alane também participou, toma 200 estalecas”.

Logo em seguida, alguns brothers, no quarto gnomo, comentaram sobre a atitude de Bia e Alane. Leidy disse: "Gente, a mulher quase bate com as costas aqui. Que loucura!". Já Lucas, conta que evitou que o pior não acontecesse."Eu que segurei, véi." Leidy continua. "Que loucura, gente. Eu fico com medo de segurar o artista, porque não sei a gente pode ou

." E Pitel conclui:"De acordo com as escrituras [contrato], não pode."

A apresentadora foi a convidada da semana do quadro invasão, quando famosos entram na casa do reality para gravar vídeos para o programa. Foi a primeira vez que a apresentadora visitou o local após sua participação na edição no "BBB 3".

???? Beatriz e Alane levam punição gravíssima e perdem 500 e 200 estalecas, respectivamente. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Bw1zUL5juu — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024