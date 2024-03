Jogador Leandrinho desmente Samara Felippo e faz revelações

O ex-marido da atriz Samara Felippo, negou as acusações de que tenha dado um golpe na artista. Nesta quarta-feira (20), Leandrinho Barbosa se pronunciou através das redes sociais e emitiu uma nota de repúdio desmentindo Samara.

Na publicação do pronunciamento, o jogador de basquete escreve:"Nunca gostei de polêmicas e ficar expondo minha vida pessoal, mas diante dos fatos mentirosos imputados pela sra. Samara Felippo, estou colocando meu lado para desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe das minhas filhas".

No comunicado, Leandrinho garante que Samara tinha total ciência de que o imóvel havia sido colocado no nome do irmão do atleta, na época. Ele ainda ressalta que a atriz, após o divórcio, recebeu duas propriedades em São Paulo que eram dele. "Imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela na época. Ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação".

Na última terça-feira (19), Samara Felippo usou as redes sociais para acusar o ex-companheiro de ter vendido o imóvel do casal e ficado com todo o dinheiro. A atriz chegou a dizer que acreditava ser vítima de violência patrimonial.

Samara explicou que em 2008, ela e o então marido, compraram uma propriedade no Rio de Janeiro. Para custear a parte dela no empreendimento, a atriz vendeu um apartamento que tinha em seu nome, localizado também no Rio. Contudo, a diretora explicou que não se atentou à documentação da compra do novo imóvel e só após o divórcio, descobriu que Leandrinho havia colocado todos os bens no nome do irmão. Logo, e então, Samara Felippo não teve direito de receber a parte que seria dela.



