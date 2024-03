Samara Felippo faz nova exposição contra Leandrinho após ser desmentida

Samara Felippo parece não ter gostado de ter sido desmentida pelo ex-marido, Leandrinho. Após o atleta negar as acusações de que teria dado um golpe na atriz, Samara se pronunciou nas redes sociais novamente, na noite desta quarta-feira (20), e avisou que na próxima quinta (21), trará novidades a respeito do processo.

Na publicação, a atriz escreveu na legenda: “TUDO MENTIRA? NÃO! Temos ao menos UM parágrafo digno e que faz jus ao que REALMENTE corre na justiça. Amanhã trago tudo. Como deve ser. Com provas e verdade. Por mim e por todas as mulheres que estão vindo me contar a crueldade e a covardia de suas histórias. Por todas violentadas, enganadas: emocionalmente, financeiramente, fisicamente, sexualmente, psicologicamente… eu não vou desistir. Eu só comecei!”

A resposta da artista veio após o ex-companheiro negar as acusações de que tenha dado um golpe na atriz. Leandrinho Barbosa se pronunciou também nesta quarta (20), através das redes sociais, e emitiu uma nota de repúdio desmentindo Samara.

O jogador de basquete escreve:"Nunca gostei de polêmicas e ficar expondo minha vida pessoal, mas diante dos fatos mentirosos imputados pela sra. Samara Felippo, estou colocando meu lado para desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe das minhas filhas".

No comunicado, Leandrinho garantiu que Samara tinha total ciência de que o imóvel havia sido colocado no nome do irmão do atleta, na época. Ele ainda ressaltou que a atriz, após o divórcio, recebeu duas propriedades em São Paulo que eram dele. "Imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela na época. Ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação".