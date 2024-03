Federação de Síndrome de Down emite nota de repúdio contra Fernanda

Após repercussão negativa da fala de Fernanda Bande, no “BBB 24”, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down publicou uma nota de repúdio contra a participante do reality. A sister se referiu a Beatriz com falas discriminatórias e capacitistas, segundo a entidade.

No programa, Bande tinha dito que Beatriz era "dodói" e que "estava faltando cromossomo ali". Não demorou muito para a fala da confeiteira repercutir de forma negativa. A Federação decidiu se manifestar justamente porque a Síndrome de Down é uma doença que envolve uma alteração cromossômica.

No texto divulgado, a entidade declara:"É lamentável que em plena semana na qual se comemora o dia nacional e internacional da síndrome de Down, dia 21 de março, cujo propósito é trazer esclarecimentos e informações acerca dessa condição genética e eliminar o preconceito ainda existente na sociedade, que um programa repercutido nacionalmente propague esse tipo de conteúdo”.

A Federação também pontuou estranhar as palavras da participante, já que a mesma é mãe de uma criança com autismo. “Nos causa grande estranheza terem sido proferidas pela mãe de uma criança com autismo, que vive a luta pela inclusão no seu cotidiano. Esperamos que o programa e a Rede Globo se manifestem e façam uma retratação, além de disseminar conteúdo informativo a respeito das síndromes existentes, a incluir a síndrome de Down".

Fernanda também chegou a insinuar que Bia teria algum tipo de transtorno mental, ao mencionar que sua personalidade era “questão de laudo”. O perfil oficial de Bande também condenou a atitude da niteroiense."Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de todos PCDs e suas famílias nesse momento. Fernanda errou e ponto. Independente da intenção, foi uma fala infeliz”.