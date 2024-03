Ex-sócio de Xuxa Meneghel é acusado de tentar se apropriar do dinheiro dela

Mais uma polêmica envolvendo Xuxa Meneghel, nesta quinta-feira (21). A "rainha dos baixinhos" está numa grande batalha judicial com seu ex-sócio Luiz Claudio Lopes Moreira, há quase uma década. Isso porque, ele vem tentando ficar com imóveis que são de herança da Sasha Meneghel.

O colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, teve acesso a uma troca de e-mails em que a apresentadora acusa o antigo parceiro de tentar ficar com seu patrimônio. Há anos a apresentadora tenta entender o porquê do ex-sócio, que assumiu sua carreira após o rompimento entre ela e Marlene Mattos, está tentando conseguir 10% de tudo que ela tem antes mesmo da sociedade entre eles.

Nos e-mails enviados por ela para Luiz Claudio, Xuxa afirma que assinou um documento sem compreender completamente o teor. O tal documento teria dado ao ex-sócio o direito a 10% de tudo que ela possuía antes da parceria. Além disso, ele teria direito até a salas Inclusive, ele teria direito até a salas comerciais adquiridas por Sasha Meneghel.

Na época, a artista acreditou que no documento ela daria o direito de 10% de tudo que ela faturasse dali em diante. Ainda de acordo com o jornalista, o processo acontece desde 2016. Ou seja, quase 8 anos e até agora nada foi resolvido.



“Eu, que só assinei algo que foi proposto por você como meu advogado e amigo, assinei para ser meu sócio. Mas sem imaginar que estaria dando 10% do que já tinha conquistado antes de você. Portanto, não me venha falar de respeito ou justiça, se tenho que comprar o que você me fez assinar e agora diz que é teu, e eu tenho que aceitar porque você quer? É realmente caso dos meus advogados conversarem com você”, escreveu Xuxa Meneghel em um dos e-mails.