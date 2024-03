BBB 24: Fernanda reclama de Sabrina Sato no Raio-X

Fernanda Bande usou o Raio-X desta quinta-feira (21) para dizer que ficou chateada com a visita de Sabrina Sato ao "BBB 24". A confeiteira criticou a apresentadora, que segundo ela, deu spoiler de como os brothers estavam aqui fora. Isso porque durante a visita, na última quarta-feira (20), Sabrina usou bordões de apenas alguns participantes do reality.

No pronunciamento, Bande começa: "Bom dia, meus amores. Bom dia, Brasil. Bom dia, meus duzentos seguidores que ainda gostam de mim". E em seguida, comenta sobre a visita. "Ontem teve uma coisa muito chata. A Sabrina veio aqui, aí fica parecendo que dá spoiler, porque fala só alguns bordões, alguns jargões de algumas pessoas, e o resto fica um pouco cabisbaixo".

Em seguida, a sister se mostra frustrada porque era muito fã da apresentadora: "Não vou negar. Eu também fiquei, porque eu sou muito fã dela e é um pouco chato, né?! Quando você chega, encontra uma pessoa que você admira muito, há muito, muito tempo e parece que ela só nota algumas pessoas e não te nota. Então, nesse jogo tudo conta, sabe?! Nesse jogo tá todo mundo piroca da cabeça, a gente está pancada. Eu estou pancada, eu fiquei chateada".

Sabrina Sato foi a convidada da semana, pela direção do programa, para participar do quadro "invasão", quando famosos entram na casa do reality para gravar vídeos para a edição. Foi a primeira vez que a apresentadora visitou o local após sua participação na edição no "BBB 3".

Contudo, quando a modelo chegou na casa, foi recebida por Beatriz Reis. A participante se empolgou ao ver Sato e derrubou a artista no chão. No Twitter, internautas chegaram a pedir a expulsão de Bia. Porém, horas após o ocorrido, a produção do reality deu punição gravíssima para a vendedora, que perdeu 500 estalecas, além de ser chamada atenção.

