Ex-de goleiro Júlio César aponta suposta reconciliação

Susana Werner causou um rebuliço nas redes sociais nesta quinta-feira (21), após postar uma foto ao lado do ex-goleiro Júlio César. O casal havia anunciado o divórcio em dezembro de 2023, após vinte e um anos de matrimônio.

A apresentadora publicou um registro antigo dela com Júlio e escreveu na legenda: “TBT com o amor da minha vida desde 2001”. Os internautas ficaram confusos com a publicação. “Perai? Não estavam separados? O fulano não era agressor patrimonial? Não dá pra acreditar mais em ninguém desses famosos”. “Não entendo mais nada. Uma hora separa, outra hora posta junto”.

Após o término do casamento, a filha do até então ex-casal, Giulia Werner, de 18 anos, parou de falar com a mãe e decidiu ficar ao lado do pai. Na época, surgiram informações de que o casal estava enfrentando crises há pelo menos quatro anos. Um dos motivos seriam supostas traições por parte de atleta e dívidas."O cara traiu a si próprio, ele traiu a própria família, traiu as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você", revelou Susana na ocasião

Em maio de 2023, Júlio César e Susana Werner chegaram a anunciar a separação, porém, dois dias depois do comunicado, eles voltaram atrás e reataram o casamento. Mas, poucos meses depois, em dezembro do mesmo ano, decidiram acabar de vez com a união.

A apresentadora chegou a denunciar, em dezembro de 2023, que estava sendo vítima de abuso patrimonial. Werner explicou que estava sem dinheiro, pois o valor da mesada que recebia, ainda não havia sido depositado em sua conta. “Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses, e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal… Vocês sabem bem e, obviamente, me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são 12 de dezembro”.

