Luciano Huck sai em defesa de Dona Déa após ser detonada na web

O apresentador Luciano Huck decidiu pôr fim nas especulações de que ele e dona Déa estariam vivendo um clima de tensão nos bastidores. Na gravação do próximo “Domingão”, que vai ao ar no domingo (24), Luciano iniciou o programa homenageando a mãe de Paulo Gustavo, que teria ficado surpresa.

De acordo com informações do jornal O Globo, o marido da apresentadora Angélica, apoiou a mãe do humorista e encerrou qualquer tipo de especulação: “Não aceito que desrespeite ela na vida real ou virtual”.

Luciano também quis relembrar como tem sido desde que conheceu dona Déa: “Ela nunca mais saiu da minha vida. Eu acho que ela é uma mulher incrível, corajosa, que fala do jeito que as pessoas entendem”.

Dona Déa foi atacada nas redes sociais após edição do último programa em que pegou pesado com Yasmin Brunet. A veterana chegou a falar para a modelo: "Você fez tudo errado com o Davi! Eu não estou torcendo para ninguém, estou falando a realidade”. Em seguida, Déa tentou dar um livro sobre racismo para a apresentadora.

Após ser impedida pela produção do programa de entregar o livro para Yasmin Brunet, Déa indicou a leitura para os seus seguidores nas redes sociais, como forma de alfinetada. A afronta não agradou Sérgio Tristão, que cuida da carreira da artista. O empresário respondeu na publicação de Dona Déa: “Sem noção total! E se achando a lacradora! Menos, senhora”.