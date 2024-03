Robinho é preso no litoral de São Paulo

O ex-jogador Robinho foi preso pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (21). Robson de Souza, foi encontrado no prédio onda mora, no litoral de São Paulo. Nesta tarde, o ministro do STF Luiz Fux havia negado o pedido de habeas corpus do jogador e manteve a ordem de prisão contra o atleta.

Robinho vai cumprir pena de nove anos em regime fechado no Brasil, após decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A previsão é que o atleta passe por audiência de custódia ainda na noite desta quinta (21).