Samara Felippo volta a se pronunciar sobre golpe do ex-marido

Samara Felippo voltou a se pronunciar sobre o possível golpe que recebeu do ex-marido Leandro. Na tarde desta quinta-feira (21), a atriz publicou um novo vídeo na sua rede social e apontou falta de responsabilidade de Leandrinho com os filhos.

Aparentemente abatida, Samara começa a declaração: “Oi, gente! Eu estou dando as caras por aqui agora. Não está divertido, não tá legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final”. O pronunciamento continua e a atriz revela estar angustiada. “A Justiça não anda. Eu estou nessa luta há dez anos. Eu não comecei agora, agora só publicamente”.

Ainda na declaração, ela questiona. “Por que o homem, além de sair com todo patrimônio da mulher e essa ser chamada de louca, desequilibrada, golpista, interesseira; por que esse cara, além disso, ainda sai com a falta de responsabilidade com os filhos? Sem ser punido?”

Na última terça-feira (19), a artista usou as redes para dizer que acredita ser vítima de violência patrimonial. Em um desabafo, ela relatou que após a venda do imóvel em que o casal morava, que foi comprado pelos dois, o atleta ficou com todo o dinheiro e não repassou nada para Samara.

Já Leandrinho, nega que tenha dado golpe na ex-esposa. Ele ainda ressalta que a atriz, após o divórcio, recebeu duas propriedades em São Paulo, que eram dele. "Imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela na época. Ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação".

