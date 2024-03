Leticia Spiller curte Lollapalooza em clima de romance com ex-BBB Nizam

Leíticia Spiller e o ex-BBB Nizam chegaram juntos ao festival Lollapalooza na noite desta sexta-feira (22). Além de posarem juntinhos para os fotógrafos, os dois curtiram o show da banda Arcade Fire, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em clima de romance.

A aparição do ex-BBB ao lado da atriz ocorre logo após os dois trocarem alguns flertes no Instagram nos últimos dias. No evento, Nizam ainda foi flagrado pelo Multishow ajudando Letícia a colocar a capa de chuva. Entretanto, a aproximação dos dois aguçou a curiosidade dos fãs.

Após a repercussão, Nizam encaminhou uma nota a imprensa falando sobre a aproximação com Letícia Spiller. “Acho que o status pode ser considerado como: sossegados e felizes”, comentou por meio de uma nota.

O ex-BBB ainda afirmou que se sente lisonjeado por estar conhecendo a atriz. “Pô, eu acho fod*! A gente está falando da Leticia Spiller, né? O que eu vou achar? Fico lisonjeado, acho animal! Quem recebe um comentário de Leticia Spiller?”.

Por fim, o executivo de vendas rasgou à Letícia Spiller. “Acho incrível claro, máximo respeito à mulher sensacional que ela é! Mulherão, né? Independente, linda, resolvida...Não posso achar nada de diferente nisso! Não tem como. Eu seria maluco se não achasse demais”.



Repercussão



Na web, internautas voltaram a criticar Letícia Spiller por se envolver com Nizam, que saiu cancelado do “BBB 24”. “Ué gente, mas ele falava tão mal dos corpos das meninas de 30 e poucos anos no bbb.. não estou dizendo nada de ninguém, porque acho a Letícia belíssima”, desconfiou uma fã. “Corpo dela não é estranho Nizam?”, questionou uma seguidora.