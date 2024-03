Wanessa Camargo comenta afastamento de Yasmin Brunet

A cantora Wanessa Camargo, compartilhou um áudio no X, antigo Twitter, na noite desta sexta-feira (22), desmentindo os boatos de que teria sido orientada a se afastar de Yasmin Brunet. Acontece que, na última quinta-feira (21), o jornalista Leo Dias, divulgou que Zilu Camargo, mãe da artista, e Marlene Mattos conversaram sobre como recuperar o nome dela após o “BBB 24”.



Entretanto, elas teriam avaliado as maneiras de Wanessa Camargo voltar ao mundo da música e diminuir os ataques na internet. Entre os assuntos, a amizade com a modelo teria sido uma das pautas e que para isso pudesse melhorar, teria que se afastar da influenciadora e do cantor Rodriguinho.



Contudo, Wanessa Camargo desmentiu os boatos. “Oi, meus amores. Para vocês que torcem para mim, para a Yas. Eu quero dizer que está tudo bem, por favor não acreditem em notas que contém só inverdades, que envolvem pessoas que não tem nada a ver com a história".



A cantora também explicou o motivo das duas ainda não terem se encontrado. "A Yas tava lá no Rio de Janeiro cumprindo uma extensa agenda que ela tinha que cumprir, acabou de chegar em São Paulo. Tudo tem seu tempo, viu?".



Por fim, ela encerra o áudio encaminhado aos fãs no antigo Twitter, deixando claro que ama Yasmin Brunet. "Eu amo muito ela, tenho muito carinho por tudo que a gente viveu lá dentro, momentos lindos que eu nunca mais vou esquecer. E a gente vai ter o tempinho de se encontrar, tá bom? Beijo”, finalizou.