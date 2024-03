BBB 24: Fernanda desabafa com Pitel sobre falha da produção

Na madrugada deste sábado (23), Fernanda Bande desabou após a festa do "BBB 24". A confeiteira, moradora de Niterói, no Rio de Janeiro, desabafou com Pitel mais uma falha da produção do reality show com ela.

A sister afirmou que durante a festa que teve como convidada Ivete Sangalo, ao mostrar todas as cidades que os participantes moram, esqueceram de incluir a dela, que é Niterói. Pitel questionou: "Está com raiva? [...] Tá chorando pela lembrança do momento ou..." e Fernanda cortou e começou a contar o que a chateou.

"Não, Pitel, não tenta descobrir! Vou comer, vou fingir que tá tudo bem, Vou voltar, vou dormir, porque eu tenho uma prova para ganhar amanhã!", disparou a sister. Em seguida, a Niteroiense reclamou que a produção esqueceu de citar a cidade sorriso no painel.

Revoltada, ela afirmou contra a produção: "Os caras esqueceram de botar Niterói ali, acredita? É muita furingagem, né? Como que dão mole? Toda hora dão um mole..."

E Pitel rebate que eles mostraram o Rio de Janeiro duas vezes. E Fernanda dispara que não é do Rio de Janeiro. "Duas vezes. Tão escancarado que eu sou do Rio, mas eu não sou do Rio. Tem São Gonçalo, pelo amor de Deus.

Contudo, a equipe de Fernanda explicou o motivo do choro: "Vamos contextualizar a situação? Fernanda ficou chateada pois a foto exibida não estava entre as que ela mandou e é uma foto de um momento delicado que não traz boas lembranças para ela. Além disso, tem a cidade de todos os brothers no telão, menos a dela. Nanda está meses confinada sem contato com o mundo externo, vendo seus aliados saírem, lutando incansavelmente e tudo fica supervalorizado, logo, qualquer detalhe desestabiliza. Sabemos da força da nossa loba, ela sempre se recupera e dessa vez não vai ser diferente", finalizou.