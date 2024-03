Yasmin Brunet revela crises de ansiedade e insônia pós-BBB

Yasmin Brunet marcou presença no Lollapalooza, em São Paulo, neste domingo (24). Ao contrário de alguns artistas, a influenciadora aparenta não está se preocupando com o cancelamento do "BBB 24", e tem aproveitado bastante os dias fora do reality. No entanto, a modelo revelou estar enfrentando uma batalha contra a ansiedade e a insônia.

Ao chegar no festival, Yasmin Brunet posou para a imprensa e em uma conversa com a revista Quem, ela revelou os problemas que tem enfrentando após o confinamento. "Eu não estou conseguindo dormir, desde que eu sai lá da casa [BBB], eu não consigo dormir. Eu vou dormir às 5 da manhã, tenho que tomar remédio pra dormir", iniciou.

A influenciadora continua o desabafo e detalha o que está passando. "Muita ansiedade, muito tudo, aí eu não estou conseguindo acordar cedo. E muita insônia. Contudo, apesar das crises, Yasmin Brunet conseguiu chegar a tempo de aproveitar o Lollapalooza.

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet se afastam

A cantora Wanessa Camargo, compartilhou um áudio no X, antigo Twitter, na noite da última sexta-feira (22), desmentindo os boatos de que teria sido orientada a se afastar de Yasmin Brunet. Acontece que, o jornalista Leo Dias, divulgou que Zilu Camargo, mãe da artista, e Marlene Mattos conversaram sobre como recuperar o nome dela após o “BBB 24”.

Entretanto, elas teriam avaliado as maneiras de Wanessa Camargo voltar ao mundo da música e diminuir os ataques na internet. Entre os assuntos, a amizade com a modelo teria sido uma das pautas e que para isso pudesse melhorar, teria que se afastar da influenciadora e do cantor Rodriguinho.

