Daniel Alves paga fiança e deve deixar prisão ainda hoje

O jogador Daniel Alves, acusado de estupro, conseguiu fazer o pagamento da fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) e deve deixar o presídio de Barcelona, nesta segunda-feira (25). A informação foi divulgada pelo jornal La Vanguardia.

Há cinco dias, a Justiça Espanhola concedeu liberdade provisória com o pagamento de uma fiança. Após muitas especulações sobre como o jogador conseguiria o alto valor, a defesa de Daniel Alves, condenado à quatro anos e meio de prisão por estupro, conseguiu finalmente o dinheiro.

Ainda de acordo com o jornal, a Seção 21 da Audiência de Barcelona confirmou nesta segunda-feira (25), através do departamento de comunicação que recebeu o montante da fiança. O dinheiro que o jogador de futebol finalmente depositou não vem dos fundos que o Tesouro deve devolver ou de uma entidade bancária, de acordo com fontes.

Na última sexta-feira (25), a advogada do jogador, Inés Guardiola, conseguiu que o advogado da administração da Justiça de Barcelona estendesse por uma hora o prazo para efetuar o pagamento e tentar a sua libertação antes do fim de semana, no entanto, não conseguiram o dinheiro.

Vale lembrar que, inicialmente, houve especulações de que a fiança seria paga por Neymar Pai. Contudo, após as pressões recebidas no Brasil e a ameaça de perder patrocinadores, a família do craque da seleção brasileira teria voltado atrás na decisão.









