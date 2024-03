Ex-BBB Fred Bruno detona Daniel Alves e Robinho: "Criminosos"

O ex-BBB Fred Bruno se pronunciou nesta sexta-feira (22), sobre as condenações de estupro dos jogadores Robinho e Daniel Alves nesta semana. Os dois estão presos e com a repercussão do assunto, ele fez um vídeo falando sobre os casos. O influenciador comentou sobre a importância de pessoas do ramo do futebol se manifestarem sobre a condenação deles e disse que chegou ao seu limite, decidindo se pronunciar também.



Ele começou falando que o vídeo não é especificamente sobre os jogadores, mas sim o mulheres e o estupro. "Esse vídeo não é especificamente sobre o Robinho ou o Daniel Alves, é sobre as mulheres que passam isso todos os dias", disparou.

Durante o vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram, ele também citou dados relativos ao estupro e se comprometeu a ser voz ativa no tema. "Uma a cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual. 50 mil mulheres sofrem isso todo os dias no Brasil. No esporte, então, 52% das atletas também já sofreram algum tipo de abuso ou assédio".

Por fim, ele também rebate matérias que usam termos como se Robinho e Daniel Alves não tivessem cometido o crime. "Toda vez que tem uma postagem sobre esse tipo de assunto sempre tem alguns comentários 'Caso o Robinho tenha feito isso', 'Se o Daniel Alves tenha feito isso', não tem caso. Eles foram investigados, eles foram julgados e condenados. Eles têm que pagar pelo que eles dizerem, eles são doces", finaliza o influenciador.