Vinicius Junior e Bella Campos se aproximam e romance é especulado

Neste domingo (24), internautas notaram uma interação diferente entre Bella Campos e o jogador Vinicius Junior nas redes sociais. Isso porque, a atriz compartilhou um carrossel de fotos com lembranças dos últimos dias. No entanto, em algumas imagens, a jovem vestia a blusa do Real Madrid.

Bella publicou diversos cliques dos dias que passou em São Paulo e várias delas, a blusa do time europeu ganhou destaque na composição do look. Contudo, o jogador não resistiu e comentou: "Madrid", seguido de um emoji de coração.

Logo após deixar o comentário, fãs começaram a especular um possível romance entre os dois. "Nova contratação para temporada", comentou um internauta sobre um affair dos dois. "Ele ataca novamente", brincou um seguidor. "Você e Bella dariam um casalzão", afirmou uma pessoa.

Vale lembrar que Bella Campos está solteira desde que veio à tona uma suposta traição de MC Cabelinho, em agosto do ano passado. Os dois começaram a namorar em outubro de 2022, desde que se conheceram nos bastidores da novela "Vai na Fé".

Desde então, houve especulações de que ela estaria vivendo um affair com alguns artistas. O último foi com o Lucas Leto, ator de Pantanal, em janeiro deste ano. Os dois foram flagrados juntos no Ensaio da Anitta, em Salvador, na Bahia.