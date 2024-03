Isis Valverde conclui gravação de seu primeiro filme internacional

Isis Valverde deve estrear em breve no seu primeiro papel como atriz internacional. As gravações do primeiro longa metragem da carreira da artista no exterior, já foram concluídas. A trama se chama “Alarum”.

As filmagens aconteceram em Ohio, nos Estados Unidos. E a produção também contou com a participação do ator e produtor Sylvester Stallone e Scott Eastwood. Com uma equipe bem experiente, Isis está animada para compartilhar o resultado.

Feliz com a nova fase da carreira, a artista revelou que também tem outros projetos como roteirista e produtora. Em entrevista a “Elle Brasil”, Isis revelou: “Vou produzir minha primeira série, que também pode ser um filme, ainda não sei, e estou desenvolvendo outra produção. Ambas serão roteirizadas por mulheres. Acho muito importante ter vozes femininas escrevendo histórias, diversificar e trazer outros olhares. Para completar, decidi que também seria empresária e comecei a desenvolver a minha marca”.

A artista se mudou para os Estados Unidos em 2022 com a intenção de expandir o aprendizado e se conectar com outros profissionais da área. Na época, ela contou que quando tinha 26 anos, chegou a fazer um teste para um filme no exterior, mas por causa de um acidente, não pôde concluir a última fase dos testes. E então, só um ano depois, decidiu ir atrás de novas oportunidades por conta própria.

Durante a mudança para o outro país, Isis se sentiu insegura por conta da língua estrangeira. Segundo a artista, apesar do receio, ela fez o seu primeiro monólogo sem nem conseguir ficar em pé de tanto nervosismo. O resultado foi uma plateia super emocionada com a atuação de Valverde.