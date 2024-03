Daniel Alves: Saiba quem pagou fiança de 1 milhão de euros

Após muitas especulações sobre quem teria custeado a fiança de Daniel Alves, a imprensa internacional revelou o nome do indivíduo. Trata-se do jogador Memphis Depay. Os dois se tornaram amigos próximos após jogarem juntos no Barcelona, em 2021.

O meia holandês foi o responsável por desembolsar 1 milhão de euros, aproximadamente R$5,4 milhões. A informação foi divulgada pelo jornalista Mabkhout Al Marri. Já conhecido por ajudar amigos, Memphis Depay já auxiliou o lateral francês Benjamim Mendy, também preso por estupro. Outro amigo que Memphis já ajudou com problemas na Justiça foi o atacante holandês Quincy Promes, preso por envolvimento com tráfico de drogas.

Entretanto, a informação ainda não foi confirmada pela defesa de Daniel Alves. O ex-jogador foi liberado nesta segunda-feira (25), após ter sua fiança paga. Ele estava no presídio de Barcelona. De acordo com o jornal La Vanguardia, a Seção 21 da Audiência de Barcelona confirmou hoje (25), através do departamento de comunicação que recebeu o montante da fiança.

Vale lembrar que, inicialmente, houve especulações de que a fiança seria paga por Neymar Pai. Contudo, após as pressões recebidas no Brasil e a ameaça de perder patrocinadores, a família do craque da seleção brasileira teria voltado atrás na decisão.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro. Ele ficou 14 meses preso. A Justiça alegou que após a imposição da sentença, o risco de fuga do atleta diminuiu. Apesar disso, reconhece que "persiste" um certo perigo, mas que adotaram outras medidas, como a proibição de sair de Espanha.

< >