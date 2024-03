Wanessa Camargo manda indireta após treta entre Davi e MC Bin Laden

Wanessa Camargo ressurgiu nas redes sociais após a briga entre MC Bin Laden e Davi Brito, nesta terça-feira (26). Desde que foi expulsa por agredir o baiano, a cantora passou um período afastada da internet e agora, retornou com publicações enigmáticas e apagou o post sobre racismo estrutural que tinha publicado.

Ela iniciou publicando um gif escrito "falo nada", em seguida, deixou uma mensagem em que os seguidores acreditam que tenha relação com Davi Brito. "Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou", desabafou.

Contudo, Wanessa Camargo não parou por aí e rebateu alguns comentários de seguidores. Um fã questionou: "O estudo antirracista já acabou?", e ela respondeu: "Não amado, agora que entendi de fato! Ou vocês além de não ajudarem a Raquele tbm vão tirar a mulher mais fo** desse bbb chamada Leidy?".

Após rebater o comentário, internautas acreditam que ela tenha se arrependido dos pronunciamentos feitos reconhecendo seus erros. Logo depois, em seu perfil no Instagram, Wanessa Camargo fez um novo desabafo. "Nunca duvide do seu coração e de quem você é. Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você. Por pensarmos muitas vezes na dor do outro, esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos", iniciou.

Por fim, Wanessa Camargo encerrou o texto afirmando para as pessoas nunca duvidarem de quem são. "Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar teremos a chance de aprender e evoluir. Somos todos filhos do mesmo Pai, e ninguém é melhor ou mais amado. Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar. Onde tiver dor, que possamos trazer a cura. Volto para mim e sei quem sou. Nunca duvide de quem és!".

Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou! — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) March 26, 2024