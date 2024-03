Influencer comenta breve affair com Lucas Lima, ex de Sandy

Vi Bueno decidiu se pronunciar após burburinhos na internet de que estaria vivendo um affair com o cantor Lucas Lima, ex-marido de Sandy. A influenciadora contou que eles estavam tentando se conhecer mas que logo percebeu que o artista não era o tipo de pessoa que ela gostaria de se relacionar.

No pronunciamento, feito através das redes sociais, a instrutora de yoga explicou: "O que aconteceu há um mês foi duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais. O que saiu na mídia é registro de um segundo encontro, uma coisa extremamente imatura ainda. Duas pessoas que estavam simplesmente se conhecendo e que eu tive a infeliz ideia de postar a minha prática e aconteceu tudo o que aconteceu. Não foi proposital".

Para acabar com os boatos de que estaria em um relacionamento com Lucas, a influenciadora esclareceu: "Não tem nada de relacionamento, eu sou solteira, não tenho nem tempo". E completou: "Foram só duas pessoas que estavam tentando se conhecer, é muito cru ainda, você tem apenas uma breve miragem do que é a pessoa. E dentro da noção que eu tive ali, percebi que não era uma pessoa que eu gostaria de me relacionar".

A jovem ainda revelou que recebeu mensagens de ódio na internet: “Todas as mensagens extremamente negativas que eu recebi eu não respondi e nem vou responder". Em seguida, agradeceu as mensagens de apoio.

Lucas Lima e Sandy terminaram o casamento em setembro de 2023. Na época, eles explicaram: “Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva…e a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido.”



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vi Bueno Maruca (@vibuenomaruca)