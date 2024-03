BBB 24: Globo toma atitude inesperada após web pedir expulsão de brothers

Após internautas pedirem a expulsão de MC Bin Laden e Davi Brito, a direção do "BBB 24" aparentemente ignorou a repercussão na web até o início da tarde desta terça-feira (26), não se pronunciou sobre a briga dois.

No entanto, o que chamou mais a atenção do público, foi a produção manter uma ação publicitária com os brothers. Isso mesmo, ao serem acordados às 11h da manhã, o Big Boss comunicou a casa que o raio X estava cancelado e que haveria um evento.

O público criou expectativa de que teria uma conversa com todos os participantes para anunciar uma possível expulsão de Davi e MC Bin Laden. "Poxa, sacanagem se expulsarem Davi. Bin sabendo que já perdeu, fez de tudo para provocar isso", comentou uma fã.

Entretanto, a vontade do público foi frustrada e a ação aconteceu normalmente e com o tema de "brindar a amizade". No X, antigo Twitter, internautas levantaram a hastag: "Amstel apoia agressão". O assunto virou um dos mais comentados pela patrocinadora ter ignorado a confusão desta madrugada.

Vale ressaltar que durante a manhã de hoje, a trancista Leidy Elin chegou a comentar que a briga dos dois, não daria em nada e disparou que a Globo tentaria abafar."Não vai dar em nada não, só se repercutir muito lá fora", iniciou a trancista sobre a briga. Pitel, por sua vez, rebateu: "Depende, se um dos dois for muito preferido, não vai abafar, não vai expulsar", disparou a sister.