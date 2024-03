Vinicius Junior nutre ‘paixão’ antiga por Bella Campos

Recentemente, uma troca de interações entre o jogador Vinicius Junior e a atriz Bella Campos movimentou as redes sociais. Após o craque da Seleção Brasileira ter dado umas investidas na ex-namorada de MC Cabelinho, muitos internautas e fãs dos dois começaram a especular um possível envolvimento entre eles. Mas o que pouca gente sabe é que Vinicius Junior não é vidrado em Bella Campos de agora.



Ainda quando estava vivendo affair com outras moças, embora aparecesse até publicamente junto de algumas delas, o jogador nunca escondeu o quanto é encantado com a beleza e talento de Bella Campos. A coluna descobriu que o jogador sempre elogiou a atriz diante das ex, o que as deixavam bastante enciumadas.

Entretanto, o jogador nunca havia investido em Bella Campos antes, por respeito ao relacionamento que a atriz tinha com MC Cabelinho. Contudo, em diferentes oportunidades, tanto na frente das ex como entre amigos, o atleta sempre deixou claro sua admiração pela atriz, principalmente pela beleza e postura dela.

Agora, já com caminho livre, a ‘paixonite’ de Vinicius Junior por Bella Campos já começa a se tornar pública, uma vez que o jogador já não esconde mais os elogios que tem a fazer sobre ela e, além disso, fala diretamente com a própria.

Aproximação

Na troca de interações dos dois, Bella tinha publicado diversos cliques dos dias que passou em São Paulo e em várias delas, a blusa do time europeu ganhou destaque na composição do look. Contudo, o jogador não resistiu e comentou: "Madrid", seguido de um emoji de coração.

Logo após deixar o comentário, fãs começaram a especular um possível romance entre os dois. "Nova contratação para temporada", comentou um internauta sobre um affair dos dois. "Ele ataca novamente", brincou um seguidor. "Você e Bella dariam um casalzão", afirmou uma pessoa.