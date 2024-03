BBB 24: Davi Brito revela estratégia pra desmoralizar Fernanda

Na madrugada desta quarta-feira (27), Davi Brito conversava sobre o jogo com Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle e sugeriu uma nova estratégia no “BBB 24”. A ideia do baiano é desmascarar Fernanda Bande para o grupo Gnomos.

“A gente poderia colocar ela [Fernanda] no lugar dela e ver quem ela é e mostrar quem ela é”, iniciou o motorista de aplicativo aos aliados. Na sequência, ele continua: “Pegar ela, chamar ela pra conversar pra ver quem ela é e dá vontade de falar assim ‘Fernanda, você está vendo que o outro lado lá não está dando certo e aqui está dando certo. Bora jogar junto?’”, sugeriu Davi.

Beatriz reagiu a fala do baiano: “Ela vai topar na hora”, disparou enquanto os outros aliados riam da sugestão de Davi. “Ela vem pra cá e a gente chega e fala para o eles ‘Acabei de falar com ela se ela queria jogar com a gente porque o grupo de vocês está de afundando”, continuou Davi revelando o desejo.

Vale lembrar que os brothers tiveram essa conversa após notarem que Fernanda Bande baixou a guarda e se aproximou deles nos últimos dias. Após a briga de Davi com MC Bin Laden, o baiano chamou a sister para conversar.

No bate-papo, a confeiteira disparou que gosta muito do motorista de aplicativo, afirmou que ele não é sua opção de voto e concordou que o funkeiro estava errado na briga dos dois. Além dele, Beatriz e Alane também notaram a mesma aproximação.