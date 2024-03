Luana Piovani volta a detonar Pedro Scooby: "Hiena"

Luana Piovani voltou a criticar Pedro Scooby nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira (27), a apresentadora desabafou sobre a decisão do filho mais velho em morar com o pai no Brasil. Além disso, ela detonou o surfista por não ter ajudado na festa de aniversário de um dos três filhos.

"A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcateia de lobos por uma de hienas", iniciou ela detonando comparando a família dela com a nova família de Pedro Scooby. "Não tive ajuda pra festa do nosso filho porque genitor estava engajado no festival de música. 3 filhos esperando pra cá,

uma outra com a mãe pra lá e bora mostrar como transitar de surfista pra influencer", disparou.

Sem rodeios, Luana Piovani também criticou a profissão do ex-marido desde surfista até como criador de conteúdo. "Acordava às 5 horas pra pegar onda. Agora chega às 5h dos eventos e com a pochete transversal".

A apresentadora também comentou a mudança de comportamento do filho. "Miudo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando interpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário", disparou ela.

Por fim, Piovani finaliza o desabafo em seu Instagram pedindo que Deus proteja o filho nesse novo ciclo. "Peço a Deus que provenha. Fui e fiz até onde Deus me permitiu. Agora, oro, torço e serei mãe nas férias. Parece mesmo bem mais fácil.









< >