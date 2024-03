Marcos Mion tem contrato encerrado com o canal Multishow

O apresentador Marcos Mion perdeu um dos contratos com a TV Globo. Além de apresentar o Caldeirão com Mion, o comunicador apresentava grandes festivais no Multishow. No entanto, em dezembro do ano passado, Mion não teve seu contrato renovado, nem mesmo para planos futuros na programação.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, o contrato com o canal Multishow, foi encerrado de uma maneira estranha. Apesar de ter um ótimo desempenho na apresentação dos festivais, os diretores do canal musical entenderam que Marcos Mion não queria mais estar à frente dessas transmissões.

Tudo começou quando o apresentador passou a colocar dificuldade para trabalhar também com o canal. Isso porque, Marcos Mion mora em São Paulo e apresenta aos sábados na TV Globo o seu programa. Ainda de acordo com o jornalista, o único tropeço do apresentador no Multishow foi 'Túnel do Tempo', justamente o projeto que o fez aceitar a proposta de contrato, mas acabou recusando apresentar a segunda temporada após o fracasso do programa.



A primeira cobertura deste ano que levantou suspeitas foi o festival Lollapalooza. A ausência de Marcos Mion na apresentação do evento, levantou o primeiro sinal de que realmente ele sairia do Multishow. Vale ressaltar que o último projeto dele por lá foi o The Town, em setembro.

Apesar dessas informações, por meio de nota, o Multishow afirmou que Marcos Mion é contratado do grupo Globo. "Ele é de todos os canais e plataformas da empresa". Contudo, segundo o Leo Dias, nenhum artista de contrato firmado com a Globo fica à disposição de outra empresa do Grupo.