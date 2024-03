Justiça proíbe Ana Hickmann e Alexandre de expor a imagem do filho

Ana Hickmann e Alexandre Correa já protagonizaram muitas polêmicas desde o término conturbado do casamento. As desavenças do ex-casal acabaram deixando em evidência o filho dos dois, o Alezinho. Por esta razão, a Justiça de Itu proibiu a apresentadora e Alexandre de expor a imagem do menor.

O filho do ex-casal tem apenas dez anos de idade e além de ter que lidar com a difícil separação dos pais, tem sido bombardeado com as informações sobre o divórcio, o que não tem sido nada fácil. Por isso, a juíza da vara de violência doméstica de Itu decidiu agir em razão da criança. A informação é da jornalista Fábia Oliveira.

Logo, a partir de agora, os dois estão terminantemente proibidos de expor a imagem do filho, de qualquer modo. Não é mais permitida a exposição da criança via áudio, imagem ou vídeo, em relação a qualquer assunto que diga respeito ao processo de violência doméstica movido pela apresentadora. Caso Ana e Alexandre descumpram a medida, estarão violando os chamados “direitos da criança” e deverão remover as postagens dentro do prazo de 48 horas.

A ação tem como objetivo proteger Alezinho, que no meio de toda polêmica, acaba ficando demasiadamente exposto. Inclusive, o filho do ex-casal já foi até mesmo registrado por Alexandre supostamente desmentindo a agressão que a mãe alega ter sofrido por parte do ex-companheiro.

Ainda por ordem da juíza, os dois também estão proibidos de expor fatos e documentos referentes ao caso. A decisão tem como objetivo evitar maiores escândalos no processo, que corre sob segredo de Justiça.