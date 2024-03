Letícia Spiller flerta com ex-marido após começar affair com Nizam

Letícia Spiller agitou a internet ao flertar com ex-marido Pablo Vares, após confirmar affair com o ex-BBB Nizam. Isso porque, na última terça-feira (26), a atriz deixou um comentário carinhoso em uma foto publicada pelo músico, no Instagram.

A publicação de Pablo era divulgando sua agenda de shows pelo Brasil e Letícia Spiller deixou um comentário suspeito: "Lindo". Internautas estranharam o elogio, já que a atriz está conhecendo melhor o ex-brother, Nizam.

O ex-marido, por sua vez, respondeu com um emotion de beijinho. Os seguidores não perderam tempo e criticaram a postura da atriz: “Mulher para com isso, tu tá ficando com aquele cara coisinha lá do bbb e vem aqui ficar iludindo o Pablo".

Vale ressaltar que, no último final de semana, a loira foi flagrada em clima de romance com Nizam, no festival Lollapalooza, em São Paulo. A aparição do ex-BBB ao lado da atriz ocorreu logo após os dois trocarem alguns flertes no Instagram nos últimos dias.

Após a repercussão, o ex-BBB Nizam encaminhou uma nota a imprensa falando sobre a aproximação com Spiller. “Acho que o status pode ser considerado como: sossegados e felizes”, comentou por meio de uma nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)