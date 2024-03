BBB 24: Davi alerta sisters sobre aproximação de Giovanna

Na noite desta quarta-feira (27), Davi Brito alertou Alane, Beatriz e Isabelle na casa do “BBB 24” sobre a aproximação dos brothers do quarto Gnomos. Isso porque, alguns participantes, como Giovanna e Fernanda, abaixaram a guarda e puxam assuntos aleatórios com eles.

Antes da última festa do líder, Giovanna Lima entrou no quarto fadas para falar sobre um filme. Ao sair, Isabelle e Beatriz notaram a mudança no comportamento da sister. “Ai Senhor, tá repreendido isso”, disparou Cunhã. Beatriz, por sua vez, afirmou: “Mas eu falo na cara, não tenho problema nenhum, não”, pontuou.

Entretanto, Davi Brito voltou a conversar com as aliadas sobre a importância delas se posicionarem. “A gente tem que entender que a gente é um grupo de cinco pessoas e eles são nossos adversários e na hora da votação a gente vai julgar da maneira correta, dentro do nosso parâmetro de jogo, vamos nos posicionar. Quando eles vierem falar com a gente, fala 'tá bom, entendi’. É saber cortar a pessoa, não deixar a pessoa falando sozinha, mas se deu risada é não dar risada. É a gente se policiar”, alertou o baiano.

O motorista de aplicativo cita como exemplo a situação que acabou de acontecer. “Veio perguntando o nome de um filme? Fala 'não sei'. É nos posicionar e nos colocar no nosso próprio lugar. Eles vão procurar argumento para usar em qualquer estratégia. Eles tão sem argumento e tão querendo provocar a gente para algum atrito para usar no Sincerão ou para colocar no Paredão. [...] Na festa, eles vão querer, sim, conversar. Eles são muito estratégicos no jogo deles e qualquer argumento que acharem é argumento para jogar”.

Por fim, ele conversa com as sisters que o grupo fada precisa ser fiel, uns ao outros. “A gente vai dar argumento para eles? Não vamos! E nos policiar e entender que o grupo é nós cinco e ninguém entra e ninguém sai. Vamos ser fieis uns aos outros e acabou a conversa. Falar de jogo? Esquece! Sai de perto, não fala de jogo, Bia, Alane, Isabelle... Esquece as conversas, manda pro espaço. Chegou perto e tá vendo que quer conversar? Fala 'Bia, chega aí’”, finalizou o brother.