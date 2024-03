Anitta x Gkay: Revelado motivo do afastamento das duas

Nesta quinta-feira (28), veio à tona o motivo da briga entre Anitta e Gkay. Desde o ano passado, as duas se afastaram e os fãs já tinham notado a falta de interação entre as ex-amigas. Acontece que, a poderosa acredita que tenha sido usada pela influenciadora para uma jogada de marketing.

Segundo informações do colunista Matheus Baldi, do Glow News, Gkay vinha tentando reencontros entre famosos que estavam distantes. No entanto, a ideia da influenciadora era promover esses encontros no palco da Farofa da Gkay.

Em 2021, a humorista juntou Xand Avião e Solange Almeida no palco da Farofa e dessa vez, tentou aproximar Ivete Sangalo e Anitta. De acordo com o jornalista, Gkay marcou as duas artistas para cantarem no mesmo dia na edição de 2022. Acontece que as duas cantoras andavam distantes e, em meio a tanto “disse me disse”, o clima entre as artistas era “estranho”.

Contudo, os planos foram frustrados quando Anitta precisou desmarcar a participação na Farofa da Gkay por questões de saúde. Na época, a cantora havia sido internada e apesar de receber alta no dia seguinte para seguir com os compromissos, a rainha do "Bang bang" descobriu todos os detalhes do plano da influenciadora.

Anitta como não é boba, entendeu que se tivesse se apresentado na Farofa da Gkay, logo teria encontrado com Ivete Sangalo e teria ficado “vendida” em uma situação que poderia ser extremamente desconfortável. Além disso, suspeitou que a atitude de Gkay foi uma “jogada de marketing” para atrair a imprensa.

Desde então, as duas deixaram de ser amigas e com o tempo Ivete Sangalo e Anitta se reaproximaram. Em setembro do ano passado, a funkeira participou da estreia da nova temporada do “Pipoca com Ivete” na TV Globo e, no carnaval deste ano, subiu no trio elétrico da baiana e cantou vários hits durante o Carnaval de Salvador.