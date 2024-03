Daniel Alves dá festão horas após deixar prisão na Espanha

O jogador Daniel Alves que deixou a prisão na Espanha está semana, organizou uma festa no dia seguinte à sua liberdade provisória. De acordo com o jornal ‘Marca’, o evento foi para comemorar o aniversário do próprio pai, Domingos Alves.

Ainda segundo o portal de notícias, a festa teve a presença de conhecidos da família e amigos pessoais de Daniel Alves. O evento só teria acabado no início do dia seguinte. Vale ressaltar que não há nenhuma restrição sobre festas em casa.

Além de comemorar o aniversário do pai, o jogador terá o valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) devolvido, já que ele aguarda a segunda instância do julgamento em liberdade. Em qualquer caso em que se pague fiança, o acusado recebe o valor de volta, caso seja inocentado e até mesmo, condenado.



A medida tem algumas exceções, como o descumprimento das condições impostas juntamente com a fiança. Caso comprovado alguma infração, o acusado não recebe o valor de volta, segundo explicou um advogado, em entrevista a "CNN".

Daniel Alves teve os passaportes confiscados pelas autoridades espanholas e não pode deixar o país. Al disso, o ex-jogador não pode chegar a menos de mil metros da vítima nem ter qualquer tipo de contato com ela.









