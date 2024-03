Irmã de Neymar rasga elogios para modelo que estaria grávida do jogador

Parece que a irmã de Neymar está bem próxima de Amanda Kimberly, mãe da suposta filha do jogador. Rafaella deixou um comentário carinhoso em uma publicação da modelo, nesta sexta-feira (29). A proximidade das duas já vem sendo especulada há bastante tempo e inclusive, há boatos de que a irmã do craque estaria ajudando no chá de bebê da Helena.

Amanda publicou uma foto de biquíni e Rafaella escreveu: “Meu bb”. Após o comentário da irmã de Neymar, internautas falaram sobre Rafaella não ter um bom relacionamento com Bruna Biancardi e não mostrar muita proximidade com a sobrinha Mavie. “Gente, nunca vejo uma foto da Rafaella com a Mavie, por que será?” “Ela nunca gostou de Biancardi e como essa aí engravidou quando ele ainda estava com Biancardi provavelmente foi ela quem apresentou. Pelo menos dessa sobrinha a Rafa vai ser mais próxima, ela quase não aparece com a Mavie”.

Apesar do jogador ainda não ter se pronunciado oficialmente sobre a possível nova herdeira, há fortes indícios de que o clima entre Kimberlly, Neymar e a família dele está bem amistoso. Quem parece não ter recebido bem a novidade foi Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador e mãe da segunda filha dele, a caçula Mavie, que nasceu em outubro do ano passado.

Na época, após a primeira notícia sobre a gestação de Kimberlly, quando a identidade da modelo ainda sequer havia sido revelada, Bruna Biancardi deixou de seguir o jogador nas redes sociais. Depois, ainda compartilhou algumas indiretas nos stories do Instagram.

Kimberly adota uma postura mais reservada. Nas redes sociais, coleciona mais de 356 mil seguidores, mas possui poucas fotos. A conta da modelo foi reaberta recentemente, já que após a notícia da gravidez vazar, ela se desesperou e longo trancou o perfil para visualização de novos seguidores.