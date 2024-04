BBB 24: Fernanda dá fora em Thaís Fersoza e Ed Gama

Na madrugada desta segunda-feira (1), Fernanda Bande participou do “Bate-papo BBB” com Thais Fersoza e Ed Gama, após ser eliminada do “BBB 24”. No entanto, a entrevista está ganhando grande repercussão na web. Isso porque, a ex-sister notou os olhares diferentes dos apresentadores e pelas justificativas emocionantes dos acontecimentos dentro do reality.



Sem papas na língua, em certo momento do bate-papo, Fernanda Bande afirmou que não sabia se poderia falar o que pensa, pois notou os olhares dos apresentadores após exibirem uma cena dentro do reality. “Porque eu não sabia se eu podia falar antes isso. Depois que vocês colocaram outro video e parece que eu mandei mal, vocês deram uma olha assim. Eu falo, por**, ‘Fernanda vamos pensar no que falar antes’”, disparou a confeiteira.



Visivelmente sem graça, Ed Gama afirmou que ela poderia falar tudo no “Bate-papo BBB”. Já Thaís Fersoza gaguejou e falou: “Exatamente, a gente está aqui pra ouvir mesmo”. Contudo, internautas comentaram a postura da esposa do Michel Teló durante a conversa. Além de esboçar desconforto ao conversar com Fernanda, em certo momento, chegou a atender uma ligação enquanto a ex-BBB falava.



Em outro momento da entrevista, a confeiteira também não perdeu a oportunidade de alfinetar os dois apresentadores. Enquanto eles mostravam que ela conquistou mais de um milhão de seguidores no Instagram. Fernanda se mostrou surpresa e disparou: “tá de sacanagem? Estou tentando entender. Por que isso? Eu não entendi, vocês estavam me esculhambando agora pouco com as minhas falas”, disparou.



Uma internauta escreveu: “Em todo o momento a Thaís ficou muito desconfortável com a Fernanda”. “A Thaís não foi profissional. A mesma não é criminosa, é uma participante de um programa. Tudo nesse BBB está exagerado”, disparou um seguidor.

