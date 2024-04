Luísa Sonza é rejeitada por Anitta e fãs ficam revoltados

No último sábado (30), foi aniversário da Anitta, e como de costume, vários artistas fizeram publicações desejando felicidades à poderosa. No entanto, internautas apontaram que pelo terceiro ano consecutivo, Luísa Sonza faz declarações para a amiga e é ignorada nas redes sociais.



No story do Instagram, Luísa escreveu: “Parabéns queen”. Logo uma seguidora disparou: “Vai ficar no vácuo de novo Luísa Sonza? Pelo terceiro ano consecutivo, Anitta caga para as felicitações da Luísa, tá na hora dela acordar, meu Deus”. E sim, Anitta não repostou a publicação da loira, enquanto compartilhou de vários amigos.

"A Anitta nunca reposta os parabéns que a Luísa Sonza dá pra ela, né? Tô rindo, mas acho isso paia", detonou uma pessoa. "Gente, por que a Anitta não repostou o parabéns da Luísa? Eu fico passada", questionou outra fã. "Vocês inventam cada uma... Se fosse assim, era para os Anitters estarem putos porque a Anitta foi no aniversário da Luísa e a Luísa não foi no dela… as duas se conversam pelo WhatsApp, tenho certeza que a Anitta agradeceu aos parabéns, as divas seguirão amigas até o final", disparou um internauta.



Apesar da repercussão, nenhuma das duas se pronunciaram sobre o assunto. Luísa Sonza também não se mostrou chateada por ter sido ignorada pela amiga. Entre as críticas, alguns defenderam a amizade das sisters. “Anitta saiu no meio da colocação do seu mega hair pra ir no aniversário de Luísa. Parem com isso”, disparou outra seguidora.



Vale lembrar que apesar das duas não demonstrarem publicamente a amizade, em julho do ano passado, Anitta virou meme nas redes sociais após ir no aniversário de Luísa Sonza com apenas metade do aplique de cabelo.

