BBB 24: Thais Fersoza atende telefone no meio de entrevista e é detonada

Um dos nomes mais comentados na internet na madrugada desta segunda-feira (1), foi da apresentadora Thaís Fersoza. Isso porque, mais uma vez, internautas notaram um posicionamento diferente ao conduzir a entrevista com Fernanda Bande durante o “Bate-papo BBB”.

Os olhares e as expressões foram tão evidentes que a confeiteira chegou a comentar o desconforto entre uma pergunta e outra. No entanto, uma das coisas que mais chamou a atenção do público foi o fato de Thaís Fersoza atender uma ligação durante a entrevista.

Enquanto Ed Gama e Fernanda se escangalhavam de rir dos memes da internet, a esposa do Michel Teló estava séria e com o telefone no ouvido. Seguidores também apontaram um certo desprezo com a confeiteira. Ao finalizar a entrevista, enquanto a ex-BBB e o apresentador dançavam, Fersoza encerrou o bate-papo sem esboçar risos e sem dançar.

“Ela foi mal educada mais uma vez. Se não gosta de apresentar com imparcialidade, é melhor dá a vaga pra quem sabe. Me desculpe”, detonou uma seguidora. “Nossa a Thaís parecia nitidamente desconfortável de fazer a entrevista”, afirmou outra fã. “Uma péssima apresentadora, isso sim”, pontuou outra pessoa.

Vale lembrar queem certo momento do bate-papo, Fernanda Bande afirmou que não sabia se poderia falar o que pensa, pois notou os olhares dos apresentadores após exibirem uma cena dentro do reality. “Porque eu não sabia se eu podia falar antes disso. Depois que vocês colocaram outro vídeo e parece que eu mandei mal, vocês deram uma olhada assim. Eu falo, por**, ‘Fernanda vamos pensar no que falar antes’”, disparou a confeiteira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Famosando (@sitefamosando)