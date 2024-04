BBB 24: Fernanda fica em choque com descoberta após eliminação

Na manhã desta segunda-feira (1), Fernanda Bande fez a sua primeira publicação no Instagram após ser eliminada do "BBB 24". A ex-sister compartilhou com os fãs que ainda está assimilando tudo que está acontecendo e apesar de ter perdido a competição, entendeu que tinha grandes chances de ir para a final do reality.

"Eu ainda não dormi, eu ainda estou assimilando tudo, tentando entender isso tudo, mas o coração inflamado de amor, de gratidão", iniciou ela mostrando que já estava arrumada para cumprir a agenda de compromissos.

Em seguida, Fernanda agradece ao carinho do público e faz uma revelação. "Ah isso, estou louca, estou nervosa, e obrigada, obrigada por tudo. Agora que eu estou entendendo que eu tinha muita chance, eu tinha muita chance, e agora também entendo que eu continuo ganhando. Eu ganhei vocês, e isso não tem preço, isso não tem preço, e eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir um cenário melhor pra todos os meus momentos, e obrigada, obrigada de coração", finalizou a confeiteira.

Vale ressaltar que Fernanda Bande foi a eliminada da semana na casa do Big brother Brasil 24. A carioca perdeu a disputa com 57,09% dos votos em um paredão com Beatriz (5,06%) e com Giovanna (37,85%).

A berlinda foi formada na noite de sábado (30) e ocorreu com a indicação da líder e votos no confessionário. Beatriz foi a indicada pela líder Pitel, Fernanda a mais votada da casa e Giovanna caiu no paredão por indicação de Alane, que foi a segunda mais votada pela casa.