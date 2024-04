Atriz de Renascer surpreende com revelação: "não sou cis"

A atriz trans Gabriela Medeiros, de 22 anos, que interpreta Buba no remake de ‘Renascer’, resolveu responder uma caixinha de perguntas de alguns seguidores sobre a sua sexualidade. A jovem que passou por uma transição aos 18 anos resolveu sanar as dúvidas dos fãs.

Em uma das perguntas, um internauta perguntou se ela é ‘trans’ mesmo ou apenas na novela. Gabriela respondeu: “Não sou cis. Gente do céu? kkkk tem matérias falando sobre isso ‘socorro’ não sou cis”. Conhecida como Gabi, a jovem desde criança quando nasceu como menino só começou a transição na maioridade.

Até então a família a enxergava como um menino. "Diria também para essa criança não chorar mais quando cortarem seu cabelo, que uma hora ele irá crescer; diria para não retrair o corpo por ter vergonha de ser quem é", escreveu a atriz sobre esse período.

Ela também já revelou que tinha o desejo de ser bailarina, mas foi impedida pela família de fazer aulas de balé. Ao fazer sua primeira capa de revista, realizou de certa forma seu antigo desejo, posando de tutu para a "Elle".



Inclusive, o sonho do balé foi uma inspiração na hora de compor a sua personagem Buba: "Mirei logo no arquétipo da bailarina, os movimentos da personagem, o olhar, postura etc. Ela flutua muito, o elemento dela é ar".