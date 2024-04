Mariana Rios faz a linha "poucos amigos" e ignora Rachel Sheherazade

A ex-apresentadora de "A Grande Conquista", na Record, Mariana Riosestá dando o que falar nos bastidores da emissora. Isso porque, desde que Rachel Sheherazade foi anunciadora como a nova apresentadora do reality show, a atriz estaria fazendo pouco caso dela.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do portal O Dia, a ex-Fazenda 15 teria enviado uma mensagem no privado para Mariana Rios. No entanto, teria sido ignorada ex-apresentadora. A ausência de qualquer resposta de Mariana Rios gerou comentários e especulações sobre a relação entre as profissionais.

Ainda de acordo com o jornalista, apesar de Sheherazade seguir Mariana nas redes sociais e demonstrar admiração pela apresentadora, tudo indica que o sentimento não é recíproco. Assim, a atriz deu a entender que não estava disposta a passar o bastão para a ex-Fazenda e deixou um climão nas redes sociais.

Além disso, nos bastidores, é falado que Rios não seria tão simpática como demonstra ser no ao vivo. Vale ressaltar que, Rachel anunciou a nova fase recentemente nas redes sociais: “Serei a nova apresentadora do reality A Grande Conquista", revelou. Agradecendo pela oportunidade, ela deixou claro que pretende manter o legado de sua antecessora: “Estou maratonando a temporada comandada pela super competente e linda Mariana Rios e espero conduzir a atração tão bem quanto”.