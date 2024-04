Fernanda Bande gera revolta nos bastidores da Globo; Entenda

A passagem da “loba” Fernanda Bande nos bastidores dos Estúdios Globo tem dado o que falar internamente. Ocorre que, desde que foi eliminada do BBB 24, na noite deste domingo (31/03), a chef confeiteira de Niterói não poupou deboches por onde passa e tem sobrado arrogância até para os funcionários da casa.



Durante participação no “Mais Você”, de Ana Maria Braga, Fernanda fez questão de rebater os comentários mais ácidos da apresentadora a altura, sem se importar de impor, mesmo quando o assunto era seu mau comportamento no jogo. Até a comentarista Tati Machado ficou desconfortável com o clima pesado provado pela participação dela. E por trás das câmeras não foi diferente.

Segundo fontes da coluna, a ex-sister não fez questão de ser simpática com a equipe do “Mais Você” e, além disso, distribuiu deboches e até patadas por onde passou. Fernanda deixou o programa literalmente como persona non grata, tanto para Ana Maria Braga quanto para a equipe da apresentadora. A torta de climão ao vivo na Globo aconteceu justamente em um dia que era para ser leve e recheado e comemoração, por se tratar do aniversário de Ana Maria.

Logo na sequência, Ana Maria detonou a confeiteira ao vivo: "Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?". Sem papas na língua, Fernanda alfinetou a apresentadora e gerou um climão ao vivo.

"Não, passei longe, então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim, construí coisas que eu quero levar pra fora", finalizou a confeiteira justificando a sua participação.











