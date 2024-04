BBB 24: Pitel descobre que Buda está solteiro e climão toma conta

Na madrugada desta quarta-feira (3), Giovanna Pitel participou do “Bate-papo BBB” com Thaís Fersoza e Ed Gama, após ser eliminada com 82% dos votos. Durante a entrevista, a ex-sister foi avisada que Lucas Buda, um de seus aliados no jogo está solteiro devido a aproximação que eles tiveram no jogo.

Acontece que, após receber a notícia, Pitel visivelmente desconfortável. “A esposa do Buda foi as redes sociais e se disse solteira, mas assim não estimulou uma rivalidade feminina com você, não atribuiu nenhuma responsabilidade a você”, iniciou Ed Gama. Na sequência, Fersoza também explicou: “A questão dela é com a pessoa que tem esse compromisso com ela”, completou.

Pitel, por sua vez, afirmou que imaginou que isso poderia ter acontecido. “Eu imaginei, de verdade, imaginei quando ela não apareceu. Espero que eles fiquem bem, ele fala dela com muito amor, da ex-sogra, sogra, não sei, como muito orgulho. Espero que eles conversem e decidam o que é melhor”, pontuou a ex-sister.

Vale lembrar que nesta terça-feira (2), Camila Moura chegou a cogitar um possível retorno com Lucas Buda durante uma entrevista com o jornalista Leo Dias. afirmou: "Eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal. Eu tenho minhas convicções”.

Entretanto, após a repercussão, Camila gravou uma sequência de stories e afirmou que já deu entrada no divórcio e revelou que já foi traída anteriormente por Lucas Buda. Inclusive, afirmou que os dois chegaram a fazer terapia e diante desse cenário disparou que o relacionamento não tem mais volta.