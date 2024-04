Paulo Guedes é flagrado em discussão na rua

Na tarde desta terça-feira (02), o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, se envolveu em uma discussão, no meio da rua, no Rio de Janeiro. Guedes estava caminhando quando começou a ser atacado verbalmente por uma mulher e reagiu.

O ex-ministro aparece nas imagens divulgadas pelo jornalista Leo Dias, caminhando na orla da praia do Arpoador, vestido com bermuda e camiseta. Logo em seguida, começam as provocações por parte da mulher.

Assim que nota a presença de Paulo Guedes, a senhora se aproxima dele e dispara: "Canalha", "Traidor da pátria" e "Demônio". Banhistas que estavam próximos ao local se assustam com os gritos e começam a observar a briga.

Guedes, por sua vez, não deixou as provocações passarem batido e retribuiu os ataques. O ex-ministro olha irritado para a autora dos gritos e começa a fazer diversos gestos com a mão, debochando, enquanto caminha.

Por fim, a mulher, ao ver que Paulo Guedes reagiu ao ataque, insiste na discussão e declara: "rouba, rouba bastante", em tom alto. Logo em seguida, o ex-ministro segue caminhando e vira as costas. Ela faz o mesmo.