Anderson Leonardo tem melhora milagrosa e família comemora

O cantor Anderson Leonardo, internado para tratamento de um câncer na região inguinal, teve uma melhora significativa e até mesmo milagrosa, segundo fontes ligadas à Coluna Mariana Morais. O estado de saúde do artista, antes, era considerado grave.

Na semana passada, a família do músico foi chamada ao hospital Unimed, da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para receber uma notícia difícil. Na ocasião, a equipe médica que cuida do artista explicou aos familiares que o quadro de Anderson era irreversível.

Segundo informações obtidas por esta coluna, a parte cognitiva do cantor Anderson Leonardo melhorou muito e o artista já consegue falar e se alimentar bem. A família está aliviada com a atualização do quadro clínico.

Nas redes sociais, os demais integrantes do grupo Molejo pediram orações e uma corrente positiva pela recuperação do amigo, mesmo desacreditados pelos médicos. Os fãs do cantor também demonstraram solidariedade e preocupação.

Anderson Leonardo está internado desde o dia 24 de março deste ano, por conta do tratamento do câncer raro. Ele procurou o hospital após sentir fortes dores relacionadas ao diagnóstico, onde daria prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicações para aliviar os sintomas.