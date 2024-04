Ex de Lucas Buda não descarta volta com o brother

Camila Moura, ex-companheira de Lucas Buda, participante do “BBB 24”, se mostrou indecisa sobre o futuro do relacionamento com o brother, durante entrevista nesta terça-feira (02). Questionada se aceitaria reatar o casamento, Camila se mostrou esperançosa e disse que o futuro depende de Deus.

A decisão do divórcio veio após Lucas se aproximar de Giovanna Pitel, no reality, e deixar Camila exposta. O brother chegou a flertar com a assistente social e por conta disso, Moura revela ter sido chamada de corna. "Eu decidi me manifestar porque eu estava sentindo que eu estava sendo humilhada naquela situação, decidi me defende. Quando eu fui na rua, ao mercado, me chamaram de corna. Naquele momento, eu falei: 'Não dá, não vou ficar me expondo, lutando pelo cara'. Ele não consegue fazer o mínimo por mim, que é não me expor, porque foi o que eu pedi”, disse a mulher, em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Desde então, Camila tem adotado a postura de solteira nas redes sociais e ao ser questionada se voltaria atrás sobre o pedido de separação, afirmou: "Eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal. Eu tenho minhas convicções."

O comportamento de Buda dentro do reality fez com que Camila crescesse nas redes sociais e se tornasse uma influenciadora digital. "Ainda não existe essa tal rentabilidade que as pessoas imaginam, eu não tinha a dimensão que isso tomaria. Eu só fiquei muito chateada por virar chacota, por ser chamada de corna. Eu não tinha noção da repercussão, de fazer um milhão de seguidores."

Essa não foi a primeira vez que Lucas demonstrou ser infiel. Camila Moura ainda revelou que já havia sido traída pelo brother antes dele entrar no “BBB 24”. "Claro, ué, houve, sim [traição]. É por isso que esse foi o segundo strike e último", afirmou ela.

