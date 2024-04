Rodriguinho faz surpresa e reencontra Pitel em hotel

Eliminada, Giovanna Pitel foi surpreendida durante a madrugada desta quarta-feira (3) com a visita de Rodriguinho. O cantor que foi um dos seus maiores aliados dentro do "BBB 24" resolveu visita-lá no hotel.

A surpresa foi compartilhada com seguidores no Instagram. No vídeo, assim que Pitel vê o amigo, dá um grito e pula para o abraço Visivelmente emocionada com o reencontro, a ex-sister não esconde o choro e afirmou que sentiu falta dele no jogo e ainda brinco: "Achei que você tinha me bloqueado", diz ela, arrancando risos do pagodeiro.

Rodriguinho, estava acompanhado da esposa Bruna Amaral que também recebeu um abraço de Pitel. Nas redes, o pagodeiro aproveitou o momento para se declarar para Pitel. "Como é bom poder te dar esse abraço! Seja bem-vinda. Você foi um presente que eu ganhei e vou levar para a vida", escreveu ele na publicação.

Já o perfil pessoal de Pitel também escreveu sobre a amizade dos dois. "Foi lindo esse reencontro. É linda e genuína a relação de pai e filha que eles tem, é leve de acompanhar. E tivemos sim, muitos, muitos puxões de orelha da Pitel no Rodriguinho".

Vale ressaltar que Rodriguinho foi 10° eliminado no final de fevereiro com 78,23% dos votos. Já Pitel chegou ao top 10 e acabou deixando a disputa nesta terça-feira (2), após enfrentar Beatriz e Alane. A sister deixou o jogo com 82% dos votos.