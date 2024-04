BBB 24: Pitel afirma que Fadas se aproximaram de Davi por interesse

Durante a entrevista no “Bate-papo BBB” na madrugada desta quarta-feira (3), Giovanna Pitel comentou sobre a relação de Davi Brito com Alane, Beatriz e Matteus nas últimas semanas. A ex-sister foi questionada se ela enxerga uma amizade sincera ou se apenas por jogo entre eles.



Sem papas na língua, Pitel começou afirmando que Davi queria fazer parte do grupo há tempos, mas não tinha espaço. “Entenderam que o menino tá grandão. Primeiro, quando a Deniziane tava lá, a Deniziane não deitava pra ele. Ele não tinha acesso ao ‘Fadas’. E olha que ele negociou a entrada dele no Fadas. Ele queria entrar no Fadas a todo custo. Eu não sei se passou isso, mas a gente viu lá que ele queria entrar no Fadas a todo custo”, iniciou ela.

Na sequência, a ex-BBB disparou que assim como ela e seus aliados entenderam que o baiano está forte no jogo, as pessoas do grupo Fada também e por isso fecharam uma aliança. “Aí quando elas começaram a ver que ele tem muito potencial, sim, de ser um dos finalistas, de chegar na final. Tanto ele, como a Beatriz, porque a gente percebe lá dentro mesmo, eu acho. Aí a Deniziane sai, ele abre mais espaço com elas, aí eles vão fechando o Fadas ainda mais”, revelou.

Na web, internautas elogiaram a visão de jogo de Pitel. “Pitel segue tendo a melhor visão de jogo”, elogiou um fã. “Ela tem muita visão de jogo, pena que pra ganhar o público tem que jogar sujo”, disparou outro seguidor.

Ainda durante a entrevista, a ex-sister foi avisada que Lucas Buda, um de seus aliados no jogo, está solteiro devido a aproximação que eles tiveram no jogo. Acontece que, após receber a notícia, Pitel visivelmente desconfortável. “Eu imaginei, de verdade, imaginei quando ela não apareceu. Espero que eles fiquem bem, ele fala dela com muito amor, da ex-sogra, sogra, não sei, como muito orgulho. Espero que eles conversem e decidam o que é melhor”.