Léo Moura e família podem ser despejados de mansão no Rio

Nesta quarta-feira (3), veio à tona que o ex-jogador Léo Moura e sua família podem ser obrigados a desocupar a mansão que moram no Rio, a qualquer momento. Isso porque, o imóvel foi arrematado em um leilão e a empresa responsável já está pedindo pela casa.

Segundo informações do Ancelmo Góis, o ex-atleta do Flamengo ficou surpresa com a notícia de que teria que deixar a sua mansão e entrou com uma liminar na Justiça para continuar na casa. O imóvel de luxo está no localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Ainda de acordo com as informações, foi na última segunda-feira (1), que a empresa Leman Medicamentos e Cia. acionou a Justiça do Rio um pedido para que Léo Moura e sua família deixem o imóvel imediatamente.

Pra quem não está entendendo, deixa que esta coluna te explica. Recentemente, a mansão que é alugada, foi leiloada por conta de dívidas do proprietário, em setembro de 2023. No entanto, o ex-jogador não sabia e foi pego de surpresa.

Por sua vez, Léo Moura se nega a sair imediatamente pois foi pego de surpresa com o leilão e com a notificação de despejo e decidiram entrar na Justiça alegando que tem direito sobre o imóvel. Mas até o momento a Justiça ainda não se posicionou do que será feito.