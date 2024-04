Bárbara Heck solta o verbo contra Ana Maria Braga

Bárbara Heck, ex-BBB e influenciadora digital, usou as redes sociais para fazer um desabafo. A jovem agradeceu por não ter sido entrevistada por Ana Maria Braga, no programa “Mais Você”, quando foi eliminada do “BBB 22”. Caso contrário, a ex-sister disse que ficaria irritada.

Quando Bárbara saiu do reality, Ana estava de férias e quem a entrevistou foi a Thalita Morete. No vídeo, Heck conta: "Graças a Deus eu não fui entrevistada pela Ana Maria Braga. Adoro a Ana Maria, assisto desde criancinha com a minha avó, amava ela e o Louro, mas está mais do que claro que ela não assiste ao Big Brother. Quem me entrevistou foi a Thalita, que foi uma fofa. Eu me irritaria com a Ana Maria”.

A influenciadora continua desabafando e diz que a apresentadora não sabe do que está falando quando recebe os eliminados do Big Brother Brasil. “Mas me irrito muito com quem me entrevista e não assiste ao programa e não sabe do que está falando". E continua: "Fica muito óbvio que a Ana Maria recebe um resumo, até porque se eu fosse ela também não assistiria”.

Nesta semana, Ana Maria Braga recebeu Fernanda Bande, eliminada do “BBB 24”e a entrevista gerou muita repercussão na Web, por conta da troca de alfinetadas entre as duas. A apresentadora detonou a ex-sister quando falou sobre a trajetória da confeiteira no programa: "Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?"

Após a polêmica, os fãs de Fernanda a apoiaram e a ex-participante revelou que se sentiu desconfortável durante a entrevista. "Eu cheguei e eu falei, gente, que loucura [...] Eu fiquei desconfortável, eu não vou mentir pra vocês", disse Bande.

