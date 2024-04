BBB 24: Ex de Buda confirma que já foi traída pelo brother no passado

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, participante do “BBB 24”, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e revelou que a infidelidade do brother já era um problema no relacionamento dos dois, antes da entrada do ex no reality.

A influenciadora contou que já tinha perdoado uma traição de Lucas, mas o processo não foi tão fácil. Para superar a crise, o casal precisou passar por anos de terapia conjunta e individual, segundo ela.“Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento e ele sabia que se fizesse de novo não teria perdão”, disse.

Questionada se mudou de ideia em relação ao divórcio, Camila garantiu que não vai voltar atrás e disse que o processo está em andamento: “Vamos esclarecer uma coisa. Vamos ser bem sucintos, objetivos e falar o português mais claro possível. A decisão do divórcio é, sim, definitiva. Como a doutora Adélia disse, já está acontecendo”.“Já entrei com esse processo de divórcio, sim. E é inevitável, uma hora eu vou ter que falar com ele. Uma hora, em algum momento, a gente vai ter que se encontrar, nem que seja para ele pegar as coisas dele, ver os cachorros ou sentar para conversar. Ou seja, lá o que for, é inevitável”.

A decisão da separação veio após Lucas se aproximar de Giovanna Pitel, no reality, e deixar Camila exposta. O brother chegou a flertar com a assistente social e por conta disso, Moura revela ter sido chamada de corna. "Quando eu fui na rua, ao mercado, me chamaram de corna. Naquele momento, eu falei: 'Não dá, não vou ficar me expondo, lutando pelo cara'. Ele não consegue fazer o mínimo por mim, que é não me expor, porque foi o que eu pedi”.

Desde então, Camila tem adotado a postura de solteira nas redes sociais. O comportamento de Buda dentro do reality fez com que Moura crescesse na internet e se tornasse uma influenciadora digital. "Ainda não existe essa tal rentabilidade que as pessoas imaginam, eu não tinha a dimensão que isso tomaria. Eu só fiquei muito chateada por virar chacota, por ser chamada de corna. Eu não tinha noção da repercussão, de ter um milhão de seguidores”, revelou.