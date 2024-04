Karoline Lima manda recado a Militão após polêmica com atual do jogador

Karoline Lima se pronunciou mais uma vez após o vídeo em que Tainá Castro aparece dando bronca na sua filha, viralizar. Nesta quarta-feira (03), a influenciadora explicou, através das suas redes sociais, que já está tomando algumas medidas em relação ao caso.

A ex-companheira do jogador Militão começa: “Estou no Rio de Janeiro, nada mudou. Vai dar certo. Estou mexendo os pauzinhos, mas no momento, estou de mãos atadas, pensando em futilidades, para não enlouquecer mais do que já estou”.

Na última terça-feira (02), Karoline desabafou e garantiu que já tinha entrado em contato com Éder Militão: “Gente, eu fiquei quieta até agora porque se tratava da Cecília, que é a pessoa mais importante da minha vida”. “Quem tem que prestar atenção ou repreender não sou eu, porque a Cecília está com o pai dela. Então a sensação que eu fico é de angústia, impotência”.

Tudo começou após um vídeo de uma live feita pela irmã do atleta, viralizar. Maju estava se filmando quando ao fundo é possível ouvir a voz de Tainá Castro, atual de Éder Militão, dizendo: “Helena, pega dela”, se referindo a um brinquedo que estaria com Cecília.. Em seguida, chama atenção da filha de Karoline: “Solta, Cecília! É dela!”.A discussão continua e ao som de choro, Cecília grita: “É meu!”. Logo após, Tainá grita com a pequena: “Menina!”.

Após a repercussão da live, a irmã de Éder Militão, Maju Militão, apagou todas as fotos das redes sociais e excluiu a sua foto do perfil no Instagram. Será que o clima esquentou? Cecília tem apenas um ano de idade e é fruto do relacionamento de Militão com Karoline.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central da Fama (@centraldafama)